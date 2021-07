S. Colantuono, ex allenatore: “Può far bene anche nel massimo campionato”

Queste le parole di Stefano Colantuono, ex allenatore, fra le tante dell’Atalanta, ai microfoni su 1 Station Radio: “Lotito aveva bisogno di tempo per poter sistemare la questione della multiproprietà, la promozione è arrivata solamente pochi mesi fa. Finalmente e meritatamente tornano in Serie A. Ora hanno il tempo per rinforzare la rosa. Tutino? Può fare bene anche nel massimo campionato, ne parlano tutti bene. Bisogna dargli una chance, è un attaccante che fa tanti gol. Lo spazio in A lo ha meritato sul campo.”