S. Colantuono, ex allenatore: “Oggi ci sono realtà irraggiungibili”

Queste le parole di Stefano Colantuono, ex allenatore, fra le tante dell’Atalanta, ai microfoni su 1 Station Radio: “Assenza di presidenti tifosi? Facevano parte di un calcio diverso. Hanno cambiato le sorti di piccole città, come Pisa e Ascoli, facendole recitare un ruolo da protagonista in Italia. In Europa, oggi, ci sono realtà irraggiungibili per società come il Napoli. Bisogna avvicinarsi con le idee, Percassi e l’Atalanta sono la dimostrazione. Striscione dei tifosi bergamaschi? Avrebbero potuto evitare, ma è volto a stimolare l’ambiente. I nerazzurri restano una realtà importante, il connubio fra città e società non deve mutare.”

Fonte: 1 Station Radio