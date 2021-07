Riapertura stadi, le due posizioni di Governo e Figc non s’incontrano

La Figc continua a premere sul Governo per la riapertura degli stadi, ed oggi dovrebbe arrivare una prima risposta. In effetti le due posizioni non riescono ad incrociarsi, il Governo vorrebbe riaprire al 50% ma con un distanziamento di un metro, la Figc non ci sta, perchè così diminuirebbe ancora il numero dei tifosi negli stadi. Prendiamo il Maradona: ha una capienza di 54 mila spettatori circa. Ma al momento non potrebbero entrare 27 mila persone ma meno di 20mila, proprio perché tra un tifoso e l’altro vanno tenuti vuoti due seggiolini. Con il green pass questo distanziamento è inutile, pensa il massimo orano calcistico italiano. Il presidente Gravina è pronto ad incontrare il premier Draghi. Lo step del 50 per cento è giusto per iniziare: perché già dalla terza giornata, il calcio italiano spera di alzare al 75 per cento l’ingresso dei tifosi con passaporto vaccinale.

Il Mattino