Pistocchi: “Vecino non ha le caratteristiche giuste per il Napoli. Il calciatore giusto gioca nella Fiorentina”

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal, programma in onda su Kiss Kiss Napoli: “Si parla di Matias Vecino, ma non credo che abbia quelle caratteristiche che servono davvero al Napoli. Il calciatore dell’Inter mi pare più brano nella fase di possesso, fa le cose migliori quando si trova vicino alla porta. Credo che Spalletti preferisca un altro tipo di calciatore. Io penso che il calciatore giusto per il Napoli giochi nella Fiorentina. Mi riferisco a Pulgar, centrocampista che in viola si deve giocare il posto con Amrabat. Un calciatore simile farebbe molto bene in Campania”.

Su Koulibaly: “Fossi nel presidente del Napoli ci penserei non una, ma mille volte prima di cederlo. Parliamo di un giocatore che fa la differenza, uno dei migliori in circolazione. La società azzurra deve fare tutto per tenerlo”.