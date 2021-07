Napoli-Tsimikas, per il d.s. Giuntoli è un ritorno al futuro

Nel mercato spesso e volentieri si attuano alcuni proverbi, come impara l’arte e la metti da parte. E’ il caso del Napoli che per la fascia sinistra, cerca sempre l’alternativa a Mario Rui. Ieri Ghoulam è tornato ad allenarsi tra palestra e campo, come riporta il CdS, ma è sempre un rischio attenderlo dopo la quarta operazione. Il d.s. Giuntoli, avendo intuito che per Emerson Palmieri, sarà complicata, si è tornati a bomba su Tsimikas. Lo scorso anno fu davvero ad un passo, il laterale mancino greco, però alla fine decise per il Liverpool e il fascino di Anfield. Purtroppo questa stagione tra infortuni e scelte tecniche, il campo l’ha visto davvero pochissimo. Al momento la formula del prestito non è del tutto preso in considerazione, ma si attendono tempi migliori. La sensazione è che la società inglese possa alla fine cedere, ma dipenderà anche da Klopp se lo vorrà alla fine tenere, oppure farlo andare via. Insomma incrociare la linea giusta o incrociare le giuste parallele.