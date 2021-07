L. Marchetti, esporto di mercato: “Fabian Ruiz non lo venderà più adesso”

“Se prima dicevamo che il Napoli poteva aver bisogno di un centrocampista centrale, ora o non vende più Fabian Ruiz o ne prende anche un altro. Bisogna capire se il Napoli prenderà a prescindere un centrocampista con un’operazione low cost. Penso che da quando inizierà agosto cominceranno a esserci molte occasioni, tante società devono vendere e saranno costrette a farlo a prezzi bassi o in prestito. Il Napoli ha meno emergenza rispetto agli altri, legata strettamente alla pandemia e non a una cattiva gestione del club. Siccome il club vuole avere i conti in ordine, se riesce a recuperare i soldi ben venga.

A Radio Marte è intervenuto Luca Marchetti , giornalista ed esperto di mercato: “Se prima dicevamo che il Napoli poteva aver bisogno di un centrocampista centrale, ora o non vende più Fabian Ruiz o ne prende anche un altro. Bisogna capire se il Napoli prenderà a prescindere un centrocampista con un’operazione low cost. Penso che da quando inizierà agosto cominceranno a esserci molte occasioni, tante società devono vendere e saranno costrette a farlo a prezzi bassi o in prestito. Il Napoli ha meno emergenza rispetto agli altri, legata strettamente alla pandemia e non a una cattiva gestione del club. Siccome il club vuole avere i conti in ordine, se riesce a recuperare i soldi ben venga.

Vecino? Non credo che oggi lo cederà, altrimenti dovrebbe prendere qualcuno. Le opportunità saranno molto vicine a questo nome come tipologie di giocatore. I profili alla Zakaria sono più facili da raggiungere se ci sarà una cessione, altrimenti si deve andare su giocatori già formati che fanno da esubero nelle rispettive società. L’importante è non farsi prendere dalla fretta perché in questo mercato le attese pagano, secondo me. Alla fine nelle trattative c’è sempre volontà di vendere, di comprare e del giocatore. Oggi la volontà di vendere emerge su quella di comprare. La Roma aveva bisogno di un portiere e di un terzino sinistro e li ha dovuti pagare, se avesse aspettato avrebbe speso meno. L’immobilismo del Napoli è anche una strategia. Per prendere un giocatore importante in mezzo al campo non è necessario muoversi per primi.

Giocatori disponibili ce ne sono molti, dipende dalla formula e dalla disponibilità economica. La Roma ha preso Vina per 15 milioni di euro, anche il Napoli ci aveva messo gli occhi. La fretta la paghi, in qualche modo. Se il Napoli continuasse a non avere fretta potrebbe avere delle buone chance.