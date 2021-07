Incontro Insigne-De Laurentiis, probabile data, ma il patron non ha paura di perdere il suo capitano

E’ una delle questioni più imminenti, uno dei nodi da sciogliere con più premura, il futuro di Lorenzo Insigne al Napoli. Oggi il Corriere del Mezzogiorno scrive sul probabile incontro che ci sarà al raduno di Castel Di Sangro fra il capitano e De Laurentiis. “La sensazione è che l’appuntamento non sarà decisivo, ci sarà tanto ancora da approfondire. De Laurentiis non ha paura di perdere il suo capitano a parametro zero. Le parti sembrano distanti almeno nell’orientamento. Insigne può restare in stand-by, aggiornandosi magari durante la stagione, anche in primavera, quando le sirene di altri lidi potrebbero diventare concrete”.