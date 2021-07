Il Monza punta Ounas, nonostante la trattativa onerosa

Lui è in vetrina. Ottimo fine campionato a Crotone, buon prima parte di ritiro a Dimaro. Ha mercato, l’esterno algerino Adam Ounas e piace a molti. Anche al Monza. La Gazzetta dello Sport scrive: “Non solo Messias: c’è anche Ounas del Napoli (la stagione scorsa a Crotone pure lui) nei piani del Monza, ma sono trattative molto onerose”. L’azzurro, quindi, potrebbe valutare anche la possibilità di trasferirsi in Serie B, ma in un club che ha grandi ambizioni. Proprio come il Monza.