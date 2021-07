Giuntoli e i 4 nomi a centrocampo, manca solo la formula giusta

Nella lista del d.s. Giuntoli, per quanto riguarda il centrocampo, i nomi non mancano e sono per l’esattezza 4/5 in tutto. I giocatori in questione sono: Thorsby, Berge, Koopmainers, Zakaria e infine Camara. Tutti calciatori che in questo momento farebbero comodo, tra fisicità, forza tecnica e senso tattico. Purtroppo non essendoci state al momento cessioni in vista, difficilmente si potrà arrivare effettuare operazioni varie, se non in prestito. Tipo di passaggio che al momento non convince nessun club a cedere i propri calciatori in questione. Quindi si attenderà momenti migliori per poi affondare il colpo.

La Redazione