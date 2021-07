F1 – In vista del Gp di Monza ci vorrà il green pass e i biglietti saranno in vendita

In attesa che il calcio possa riavere il suo pubblico, si attendono novità nel mese di Agosto, la F1 farà da precursore. In occasione del Gp di Monza, fine settimana dal 10 al 12 Settembre, i biglietti saranno in vendita, sarà presente il 50% e dovrà avere il green pass. Per l’acquisto dei tagliandi si dovrà andare sul circuito www.monzanet.it e sul sito TicketOne www.ticketone.it., unico rivenditore autorizzato. Il fine settimana sarà per il pubblico, occasione di intrattenimento sugli spalti e verranno montati all’esterno i maxi-schermi per poter assistere alle prove e alla gara della domenica. A riportarlo è il sito di sportmediaset

La Redazione