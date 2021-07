Ecco la presunta data del rientro di Demme. Potrebbe non volerci molto per rivederlo in campo

Diego Demme, ieri a Roma è stato sottoposto a intervento chirurgico per la rottura/avulsione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. L’operazione, in un primo momento, sarebbe dovuta eseguirsi a Innsbruck poi la scelta di Villa Stuart. L’operazione è durata meno di un’ora: poteva anche farne a meno, ma il timore è che potesse esserci una ricaduta. In questo modo, salvo imprevisti, tra i 60 e gli 80 giorni è previsto il suo ritorno in campo. Diciamo, per la gara col Torino del 17 ottobre, poteva andare meglio, ma viste anche le premesse, anche peggio, visto che si temeva la rottura dei legamenti. Adesso ci sarà la fase di riabilitazione per l’ex Lipsia.

Fonte: Il Mattino