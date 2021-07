Anche per la riabilitazione per Demme ci vorranno molti giorni prima che possa iniziare

Tanto, ormai bisognava semplicemente decidere cosa fare, e come farlo, per superare nel miglior modo possibile lo sgambetto di sabato scorso del destino: su un pallone «inutile», uno dei tanti di una amichevole, in un contrasto fortuito, che ci sta, il collaterale ha avvertito il colpo ed ha poi spinto la paura a prendersi la scena. Sino a ieri mattina, quando a Villa Stuart, nel secondo consulto con il professor Mariani, Demme s’è chiesto cosa convenisse: intervenire o rifugiarsi in una terapia conservativa? «Operiamo». All’ora del caffè post-pranzo, come per digerire una «storiaccia» nata perché così ha voluto il fato, si era già praticamente proiettati in un’altra dimensione, con il comunicato del Napoli a raccontarla tutta. «Il giocatore Diego Demme, accompagnato dal Responsabile Sanitario azzurro Raffaele Canonico, è stato sottoposto, presso Villa Stuart Mariani a un intervento chirurgico effettuato dal professor Mariani, per la rottura/avulsione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. L’intervento è perfettamente riuscito. Il giocatore osserverà un periodo di 7-10 giorni di riposo e poi comincerà la riabilitazione». Fonte: CdS