A. Agostinelli, ex Napoli: “Deve migliorare, servirà fiducia”

Queste le parole di Andrea Agostinelli, ex allenatore, fra le tante, del Napoli, ai microfoni su 1 Station Radio: “Osimhen? Deve migliorare, servirà fiducia. Il club partenopeo ci ha investito tanto e son convinto che ha fatto bene a farlo. Per le sue qualità e caratteristiche diventerà imprescindibile. Lo vedo completo, un bomber ma anche un calciatore che fa giocare gli altri e che sa muoversi bene negli spazi. La sua assenza per la Coppa d’Africa? Quelli forti vengono portati via dalle Nazionali, è normale. Potrebbe essere l’occasione per far girare la squadra, Petagna dovrà sfruttare quel momento.

Salernitana? Sarà un anno duro, la Serie A è un’altra cosa. L’allenatore che hanno, Castori, è l’uomo giusto per centrare l’obiettivo salvezza. I loro tifosi saranno il dodicesimo in campo. I supporters azzurri al Maradona? Se per la Salernitana i tifosi saranno il dodicesimo uomo, per il Napoli saranno determinanti. Se vuoi alzare l’asticella devi confrontarti anche con le pressioni da stadio. Nazionale italiana? Con l’Europeo vinto si apre un ciclo. Mancini l’ha trasformata in una squadra di club”.