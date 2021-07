Una rockstar con la figlia del D10S: un amore nel segno del Boca

Pablo Daniel Osvaldo, il cantante, e Gianinna Maradona, la figlia minore di Diego e Claudia Villafañe, hanno ufficializzato la loro storia. O meglio ci ha pensato Osvaldo su Instagram, argentino di nascita ma ex attaccante della Nazionale italiana in virtù della doppia cittadinanza: “Te amo”, la dichiarazione d’amore a Giani in calce a una loro foto, con i cuori blu e gialli in coda a richiamare i colori del Boca. La squadra della vita di papà (con il Napoli), delle sue figlie e anche di Dani: fu proprio in occasione del suo approdo alla Bombonera che conobbe Gianinna. Sì: era il 2015 e l’ex attaccante andò a vivere insieme con la sua compagna dell’epoca nei pressi di villa Maradona a Tigre. Della relazione tra Gianinna e Osvaldo, tra l’altro ex di Roma, Juve e Inter, si parlava da un po’. Luciano Strassera, ex di lei nonché grande amico di lui, non l’ha presa bene: su Twitter ha pubblicato una foto scattata anni fa con Dani, oggi cantante dei Barro Viejo, mentre gli metteva le corna con la mano. «Quanto mi è costato essere il padrino di tuo figlio. Lo vedi che hai imparato bene all’Inter», il commento di Lucio con evidente riferimento al noto triangolo, Icardi-Maxi-Wandae.

Fonte: CdS