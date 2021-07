Dominka Conc, ex calciatrice dell’A.c. Milan, cambia destinazione, non giocherà in Italia, ma in Spagna. Oggi arriva l’ufficialità da parte del Valencia della calciatrice croata che sembrava potesse giocare nel Napoli femminile. Ecco le sue prime parole. “Missione: La Liga. Grazie al Valencia, Tom Van Watermeulen e Mikhail Kartuzov affinché questo sia stato possibile. Che l’avventura cominci“.

La Redazione