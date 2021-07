Tutino e Ounas, due gioiellini in vetrina per il Napoli

Il Napoli sa perfettamente che il mercato, è una corsa a tappe, perciò, si cerca sempre di trovare le giuste strategie, per tagliare al meglio il traguardo. Oltre ai vari Koulibaly e Fabian Ruiz, ma le richieste del Napoli, si aggirano tra i 50 e i 60 milioni, ci sono altri calciatori che sono in vetrina. Tutino e Ounas su tutti, visto anche la buona stagione scorsa. Per il classe ’96 sarà un testa a testa tra Salernitana e Parma, mentre per il franco-algerino, ci sono: Torino, Verona e Venezia. Dovessero arrivare i soldi da queste cessioni, si potrà andare sul mercato per coprire i vari ruoli tra terzino sinistro e centrocampo.