Spalletti considera Fabian Ruiz fondamentale tatticamente. Il Napoli fissa il prezzo

L’infortunio di Diego Demme, con operazione in mattinata a Villa Stuart, porterà alla decisione del Napoli, di bloccare la partenza di Fabian Ruiz. Luciano Spalletti, tra l’altro, lo vuole vedere in campo, per capire la sua collocazione adatta. L’ex del Betis Siviglia, da sempre piace a Real Madrid, dove in panchina c’è Ancelotti, ma anche al Barcellona. AdL chiede per il buon Fabian, ben 50 milioni, cifra che nessun club al momento ha solo minimamente sfiorato, anzi solo interessi, nulla di più. Il tecnico di Certaldo tra l’altro, lo considera un valore aggiunto, come Zielinski, lo vedrà già contro il Bayern Monaco per avere un quadro preciso della situazione. Ad oggi rimane nella vetrina del club azzurro, vedere, ma non toccare.

