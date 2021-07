Spalletti avrà il pieno dei nazionali in Abruzzo

Oggi il Napoli tornerà ad allenarsi a Castel Volturno, dove si preparerà in vista dei prossimi test amichevoli. Sabato pomeriggio a Monaco di Baviera contro il Bayern di Naigelsman e il 4 Agosto contro il Wisla Cracovia in terra polacca. I primi nazionali a rientrare saranno Fabian Ruiz e Ospina, ma difficilmente ci saranno per la trasferta in Germania. Insigne, Meret e Di Lorenzo arriveranno invece lunedì, il capitano è atteso anche per la questione del rinnovo, ma questa è un’altra storia. Lozano invece arriverà in Abruzzo il 5 per avere un quadro chiaro della situazione. Infine Mertens e Ghoulam non ci saranno a Castel di Sangro, ma proseguiranno il loro iter di recupero, per il belga probabilmente dopo Ottobre, come per Demme che stamattina si opererà a Villa Stuart. Il franco-algerino invece non ci sarà fretta per evitare nuove ricadute.

La Redazione