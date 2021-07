Sirigu a Sky: “Ho messo la mia esperienza al servizio di tutti”

Il portiere della nazionale Salvatore Sirigu, campione d’Europa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, ritornando sul suo apporto all vittoria degli Europei.

“Non c’è un segreto – ha esordito Sirigu -, sono semplicemente stato me stesso e ce la siamo goduta, soprattutto i più grandi. Ho avuto la fortuna di giocare tante competizioni con la Nazionale e sapevo ciò di cui aveva bisogno il gruppo. Per me non è niente di nuovo, ho soltanto messo la mia esperienza al servizio di tutti. Magari si è vinto e si è dato più risalto a questo aspetto. Se non avessimo vinto forse non se ne sarebbe parlato”.