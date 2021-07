Il ritiro di Dimaro è stata una vetrina in special modo per quattro giovani che si sono messi in mostra e che quasi sicuramente andranno in prestito. Tutino piace a Salernitana e Parma, mentre Folorunsho ha fatto molto bene nelle scorsa stagione con la Reggina. Altri due giovani che si sono messi in mostra in ritiro a Dimaro e andranno a giocare in prestito sono Zedadka, centrocampista offensivo, e Zanoli terzino destro.

IlMattino.it