Il mercato del Napoli non ha ancora spiccato il volo, ma come prima cosa bisognerà cedere per poter investire, ed uno dei partenti è Adam Ounas. Il giocatore franco-algerino è valutato intorno ai 20 milioni e club interessati ce ne sono molti, come Verona e Torino. Ma il Napoli attende che questi interessamenti diventino vere e proprie trattative, anche perchè bisognerà cedere e creare un tesoretto da investire in acquisti importanti.

IlMattino.it