Il mercato del Napoli fa fatica a decollare, anche perchè c’è bisogno di vendere per poter investire. Ecco che allora tutti, anche i big, sono cedibili con l’offerta giusta. Come Fabian Ruiz, con contratto in scadenza nel 2023, ma che adesso, con l’infortunio di Demme è diventato cruciale non vendere. E comunque c’è da capire le reali intenzioni delle big spagnole interessate a lui, Atletico Madrid e Real.

IlMattino.it