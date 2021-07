MERCATO – Ritorno di fiamma sulla fascia sinistra per Giuntoli

A Castel di Sangro il Napoli avrà al momento un solo laterale sinistro, ovvero Mario Rui, visto che Hysaj è andato alla Lazio e Ghoulam, è ancora infortunato. Per questo che il club azzurro sa perfettamente che dovrà rinforzare la fascia mancina. Oltre a Gudmnsoon del Groningen, c’è il ritorno di fiamma per Tsimikas. L’ex dell’Olimpiacos, fu in passato trattato, poi andò al Liverpool. Il d.s. Giuntoli lo porterebbe all’ombra del Vesuvio, ma ovviamente in prestito, visto che al momento non ci sono state cessioni.

La Redazione