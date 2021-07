Le prime due giornate di campionato senza pubblico costeranno già 10 milioni alle società

L’istanza delle società è chiara: senza “via libera” immediato il sistema rischia di collassare. Agli 1,2 miliardi già andati in fumo si aggiungeranno 10 milioni per le prime due giornate di campionato a mezzo servizio. Poi altri 10 se la situazione dovesse perdurare a settembre. E così via. Dati che dimostrano quanto i biglietti siano lo strumento più immediato per dare respiro ai bilanci. «Siamo ancora lontani dall’avere gli stadi aperti senza limitazioni per i possessori di green pass – ha dichiarato Paolo Dal Pino, presidente della Serie A, uscendo da via Allegri – Il dialogo con CTS e Governo è costante perché riteniamo i vincoli attuali troppo penalizzanti per il nostro sport che si svolge all’aperto». La Serie A vede «incongruenze» (un tifoso può andare al ristorante ma rischia di non trovare posto allo stadio) e visto che «il green pass rappresenta il lasciapassare, continueremo a chiedere che garantisca l’accesso incondizionato». Vaccino, certificato di guarigione o tampone entro 48 ore: all’Olimpico si entrava con questi requisiti per le gare dell’Europeo e il modello ha funzionato.

G. Marota (CdS)