Il mercato del Napoli non ha ancora preso una sua direzione, nè in entrata nè in uscita, ma una cosa è certa, con le giuste offerte, tutti sono cedibili. Come Koulibaly, che però è il top player del Napoli con una valutazione importante, e questo frena le eventuali offerte di club interessati. Anche per questo si può dire che non è arrivata nessuna offerta congrua al club partenopeo, almeno nessuna da prendere in considerazione.

IlMattino.it