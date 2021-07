Il calcio “strano” – Mattia Zaccagni sembrava già del Napoli…

Mattia Zaccagni, dopo l’interessamento del Napoli dello scorso inverno, è ancora in attesa di conoscere il suo futuro. Ne parla la Gazzetta dello Sport: “Il veronese nel corso della scorsa stagione era stato ripetutamente associato al Napoli, come affare in dirittura d’arrivo vista l’intenzione di De Laurentiis di assicurarsi un giocatore di prospettiva. Sembrava un disegno già scritto, poi la trattativa si è arenata e Zaccagni è rimasto al palo, in attesa di nuove chance. Una fase d’attesa che coincide con l’avvio della nuova stagione, dove l’incertezza sul futuro dell’ex Cittadella resta ancora molto elevata“.