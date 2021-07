Il Bayern di Nagelsmann parte sottotono, aspettando l’amichevole col Napoli

Le prime due amichevoli del Bayern Monaco, di Julian Nagelsmann, contro Colonia e Ajax non sono andate bene, con un pareggio ed una sconfitta. C’è anche da dire che la squadra è dimezzata per ora ancor più del Napoli visto a Dimaro. «Vista la rosa a nostra disposizione, nel complesso è andata benissimo. Siamo molto contenti che ci fossero spettatori oggi e che ci abbiano supportato. È stata una bella esperienza» ha detto Nagelsmann, che pensa già alle prossime due sfide amichevoli contro Borussia Mönchengladbach e il Napoli di Spalletti: «Speriamo che arrivino tutti bene, inizino bene l’allenamento e poi siano in lizza per la sfida di sabato. Decideremo alla fine della settimana quanti minuti avranno».

IlMattino.it