Marek Hamsik, 34 anni ed un’elegante Ferrari in regalo

Cosìha presentato via social il nuovo ingresso del suo garage. I tifosi del Napoli n on avevano dimenticato il giorno del suo compleanno, non avrebbero potuto e gli auguri gli sono arrivati un po’ da tutti, da supporters comuni, ad addetti ai lavori, da ex compagni di squadra e società in cui ha militato. Ma anche lui ha ritenuto giusto festeggiare alla grande e si è fatto un regalo notevole. Infatti, l’ex centrocampista e capitano del Napoli, si è regalato un altro gioiellino di Maranello, una elegante Ferrari Roma con tanto di placca personalizzata all’interno per i 34 anni compiuti. L’ultimo gioiello di una lunga collezione – Hamsik è un grande appassionato di auto – ha un prezzo superiore ai 200mila euro.