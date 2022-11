Gravina: «Il 50% della capienza non va. Chiesta l’apertura a scacchiera». Ecco quante ne entrerebbero al Maradona

Ieri il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha spiegato dopo il Consiglio di aver riportato all’Esecutivo le esigenze dei club; in particolare, ha ribadito che aprire al 50% (come da decreto) significa non poter far accedere la metà delle persone che uno stadio conterrebbe. Conta infatti il distanziamento: «Riteniamo non soddisfacente il limite del 50% perché inapplicabile. La distanza media tra un seggiolino e l’altro nei nostri stadi è di 75 cm. Abbiamo chiesto al Governo di valutare la possibilità dell’occupazione a scacchiera. Un posto sì e uno no», ha spiegato.

Factory della Comunicazione

G. Marota (CdS)