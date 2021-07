Andrea De Pauli, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Marte a Si Gonfia La Rete. “Fabian Ruiz? Ci sono due situazioni che si incrociano: da un lato la percezione che abbia rallentato la sua progressione, non ha disputato la sua migliore stagione perdendo pure la titolarità con la Spagna. Peraltro il prezzo di De Laurentiis non cambia e quindi nessuna squadra può spendere una qualità di denaro così elevata. Il Barcellona letteralmente non ha soldi, stanno lavorando sul rinnovo di Messi. Il Real Madrid avrebbe bisogno di un profilo come lui perché i centrocampisti iniziano a essere vecchiotti ma non credo che vogliano spendere in quella posizione perché stanno accumulando denaro per il sogno Mbappé. Non penso che nell’immediato si pensi a quest’operazione. Il Real ha offerto 20 milioni più Odegaard per lui? A me non risulta”.