Sabato alle ore 16,30 all’Allianz Stadium, sfida amichevole tra il Bayern Monaco e il Napoli, gara che servirà a capire il momento fisico e non solo dei ragazzi di Spalletti. I tedeschi, dopo aver perso contro il Colonia per 3-2 e pareggiato contro l’Ajax, quest’oggi ha perso contro il Borussia Mönchengladbach per 2-0. In gol: Wolf e Wentzel.

La Redazione