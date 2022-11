ESCLUSIVA CALCIO FEMMINILE – R. Pinna (att. Cesena fc): “Obiettivi? Puntare ai primi posti, come nel desiderio del club. Contenta per la crescita del movimento”

Per il calcio femminile, in questo momento, è tempo di calciomercato, per cui le squadre si rinforzano per la prossima stagione. Non solo in serie A, ma anche in cadetteria. Tra queste c’è anche il Cesena Fc che ha ufficializzato l’acquisto di Romina Pinna. Ilnapolionline.com l’ha intervistata in vista della prossima stagione e del momento del movimento femminile.

Uno dei motivi che ti ha convinta ad accettare il Cesena è anche le prestazioni positive dello scorso anno a livello tattico? “In entrambe le sfide il Cesena mise in difficoltà tatticamente il Pomigliano. Le vincemmo entrambe, dove feci gol. Questo aspetto ma anche la voglia di competere per le prime posizioni, mi hanno spinto ad accettare. Amo le grandi sfide e il Cesena può darmi quegli stimoli per ottenere il massimo in serie B”.

Oltre il tuo arrivo ci sono stati anche gli acquisti di Vivirito e Michela Franco, significa che il Cesena può dire la sua in cadetteria. “Sono sicuramente importanti acquisti, perché porteranno esperienza. Silvia Vivirito la conosco perché giocammo insieme nel Lucignano ed è davvero brava. Michela Franco la conosco da avversaria, però anche lei potrà dare il suo contributo come il resto della squadra”.

La prossima serie B femminile secondo il tuo avviso chi potrà dire la sua per i primi posti? “Sicuramente chi è sceso in serie B come il Pink Sport Bari e il San Marino possono dire la loro. Anche Como e il Ravenna non saranno da meno, noi cercheremo di inserirci per la lotta al vertice. Come hai detto tu, le outsider ci saranno sempre, perciò in linea generale sarà un campionato molto equilibrato”.

Quanto conterà secondo te il fatto che per i prossimi due anni la serie A femminile si potrà vedere in chiaro? “E’ un altro segnale importante per il nostro movimento. Sapere che il nostro mondo potrà essere visibile in chiaro, sarà per noi motivo di grande orgoglio e si cercherà sempre di dare il massimo per la prossima stagione”.

Tra meno di un anno l’Italia di Bertolini giocherà gli Europei. Secondo te possono ripetere le prestazioni degli ultimi mondiali? “Mi auguro ovviamente che l’Italia possa ripetersi, come in Francia, ma non sarà semplice. A livello europeo non è semplice potersi ripetere, visto il valore delle nazionali, ovviamente le azzurre sono una squadra forte e cercherà di ottenere il massimo”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

