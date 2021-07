Elmas sceglie la città dal mare e se na va in giro per il Golfo

Elmas si è mosso, infatti, in barca per tutto il Golfo, tra le isole e Posillipo, una giornata di stop prima del rientro agli allenamenti.

Napoli,si rilassa in barca: il macedone si gode il Golfo. Dopo il primo ritiro conclusosi a Dimaro, 48 ore di break per gli azzurri, prima di ritrovarsi oggi a Castelvolturno. In questa due giorni di libertà gli azzurri hanno approfittato per stare in famiglia, con gli amici, spostarsi, andare al mare. O in barca. Come Elmas. In completo relax il centrocampista macedone ha pensato di godersi la città dal mare.