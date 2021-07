Dr Saccone sugli infortuni azzurri: “Troppi negli ultimi due anni!”

Meno infortuni quando c’erano Sinatti e Calzona? Tutto sbagliato! In realtà in quegli anni ci sono stati più infortuni rispetto a quelli della gestione Mazzarri e Benitez, sono addirittura aumentati quindi. Bisogna ricontrollare meglio, ci sono dei dati. Si dice sempre che il Napoli non ha avuto infortunati ma bisogna controllare meglio il periodo precedente e dare i giusti meriti. Negli anni di Mazzarri, Benitez e nel primo anno di Sarri c’era molta attenzione alla prevenzione e gli infortuni sono stati limitati nel tempo. Negli ultimi 2 anni c’è stata meno attenzione e prevenzione. Generalizzare è sbagliato.

Sinatti era arrivato a Napoli senza mai fare il preparatore atletico, ha avuto la fortuna di incontrare me. Forse proprio per gli infortuni il Napoli ha perso molto negli ultimi 2 anni. Il Napoli è la squadra del mio cuore però i meriti diamoli a chi ha lavorato tanto nel pregresso, perché poi a generalizzare si tolgono i meriti. Tanti dicono ‘con De Nicola non avevamo infortunati’. Ma il dottore cura chi è malato, non chi non lo è. Se lo staff medico ha lavorato bene vuol dire che la squadra è in salute e questo è merito di preparatore e allenatore. Il Napoli è stato premiato da più parti come squadra con minori infortuni fino al 2015, successivamente non mi pare abbia ricevuto premi in tal senso.