Dott. De Nicola: “Calzona e Sinatti, due che stavano con Sarri. Abbiamo fatto bene in quel bel periodo”

Il dottor Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, ha parlato a gonfialarete.com. “Calzona e Sinatti di nuovo a Napoli? Il calcio Napoli sta lavorando molto bene sotto questo aspetto. Sia Calzona che Sinatti erano i due che stavano con Sarri al primo anno, c’era una collaborazione maggiore, abbiamo fatto molto bene in quel periodo. Sono contento del loro ritorno così come anche di quello di Santoro, persona molto preparata che ha contribuito a fare bene con il Napoli e ovunque sia andato, anche all’Inter, pure Mazzarri me lo diceva sempre. Santoro è un grande conoscitore di calcio, sa tutto, dal giocatore alla società fino al bilancio, bravo a 360°. Credo che il Napoli farà benissimo anche perché ha un grande allenatore come Spalletti”.