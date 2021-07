Diario Gol – Ancelotti non molla la pista Fabian Ruiz

Carlo Ancelotti lo portò a Napoli, su suggerimento del figlio Davide, ora la sua tentazione sarebbe averlo al Real Madrid. Si tratta di Fabian Ruiz, centrocampista azzurro ex Betis Siviglia e l’offerta dei blancos, secondo Diario Gol, è di 20 milioni più Odeegard. Il giocatore scandinavo è di talento, ma non è esploso in terra iberica. La risposta del Napoli però probabilmente sarà negativa al Real Madrid, visto tra l’latro l’infortunio di Demme e la probabile operazione chirurgica per accorciare i tempi di recupero.

La Redazione