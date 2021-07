Demme-Napoli, il centrocampista si opera questa mattina a Villa Stuart

Il centrocampista tedesco Diego Demme, doveva prendere la decisione, insieme allo staff medico del Napoli, sull’eventuale operazione. Alla fine l’ex del Lipsia questa mattina si opererà a Villa Stuart dal professor Mariani, intervento di consolidamento del legamento collaterale del ginocchio sinistro, subito a metà del primo tempo contro la Pro Vercelli. Non era necessario, ovviamente, ma questo eviterà ricadute per il futuro. Questo inevitabilmente è una seccatura per mister Spalletti che per Ottobre inoltrato. Lo riporta il sito de ilmattino.it e gianlucadimarzio.com.

La Redazione