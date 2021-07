De Pauli, giornalista: “Koulibaly? Al Real Madrid piace, ma non è intenzionato a prenderlo”

Andrea De Pauli, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, a Si Gonfia La Rete.

“Koulibaly al Real Madrid? La razionalità inviterebbe a pensare all’urgenza di un centrale. Il Real Madrid ha perso due centrali Campioni del Mondo in un’estate con Sergio Ramos e Varane. Nel primo caso i problemi fisici hanno suggerito il congedo, però ora è andato via anche Varane. Si ritrovano con Alaba e con Militao, preso dal Porto un paio di stagioni fa. Dietro di loro ci sono Nacho, affidabile ma non titolarissimo, e Jesus Vallejo, giovane che non si è mai ambientato e l’anno scorso era al Granada, non è un giocatore da elite. Ancelotti credo voglia un centrale ma l’ossessione di Perez sembra essere Mbappé.

Tutti i giornali ieri accompagnavano la notizia della vendita di Varane con la descrizione del fatto che non era in programma prendere un sostituto. La versione ufficiale è che non comprano nessuno. Vero anche che Koulibaly è sempre piaciuto e avere Ancelotti lì può far pensare ma, a oggi, il Real non sembra intenzionato a prenderlo. Ancelotti sa che può utilizzare Alaba ovunque ma la rosa inizia a essere un po’ risicata e il timore è che il progetto sia un po’ ridimensionato. Sembra che si stia andando verso il ribasso. L’8 agosto ci sarà il Trofeo Gamper tra Barcellona e Juventus, una delle possibili ultime sfide tra Messi e Ronaldo”.