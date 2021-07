DAZN: la novità sarà il decoder

DAZN sta spingendo tantissimo. Nelle cosiddette aree bianche Dazn offrirà un suo decoder per la visione a pagamento via digitale terrestre del campionato di Serie A. Sarà un decoder che permetterà la visione di un solo canale. Quindi in caso di gare contemporanee si creerà un problema. In prima battuta sarà la stessa Tim a fornire i decoder a Dazn prima dell’ammodernamento. L’Antitrust ha ribadito anche che da parte di Tim c’è la disponibilità ad aprire agli operatori diversi utilizzando il suo decoder.

Fonte: stopandgoal.com