Como Women entra nell’Associazione Sport Village di Ceslago e l’utilizzo dei Centri Sportivi

Il costruttore della cordata è Mirko Mantegazza, presidente di Cistellum calcio che per la sua grande

passione per lo sport ha coinvolto nel progetto Roberto Bulegato, direttore di Bellissima Terra Cooperativa Sociale –capofila – e con lui ha lavorato intensamente per costruire in soli 15 giorni una Rete di Associazioni

e Società Sportive del territorio di Cislago e non, coinvolte direttamente o indirettamente nella RTI che ha partecipato al bando, affiancate da investitori privati e società di calcio professionistiche, al fine di realizza

re un progetto comune destinato ad essere un modello di riferimento per gli sportivi. “SPORT VILLAGE CISLAGO”, oltre che essere un progetto di gestione di un’are a sportiva, è la base per la costruzione di un programma sportivo per il territo rio di Cislago che vedrà coinvolte direttamente nella RTI, oltre alla capofila

Bellissima Terra Cooperativa Sociale, le società calcistiche Cistellum Calcio 2016, Como Women e Cistellum

Azzurra Mozzate, e la Società Cistellum Volley. A questo progetto hanno inoltre aderito come parten

ariato tutte le altre associazioni sportive presenti sul territorio e facenti parte del COMITATO CISTELLUM S

PORT (Cistellum Basket, Cistellum Judo e Karate, Cistellum Ciclismo) con l’obiettivo di rendere le strutture presenti nel territorio “vive tutto l’anno”, con manifestazioni ed iniziative (naturalmente, vista la caratteristic

a dell’area, prevalentemente di tipo calcistico ma non solo) che trasformino i centri sportivi in un “Villaggio” da

multisportivi residenziali, ed occasioni uniche di

scambio culturale, sportivo e momenti di turismo sp

ortivo per

i ragazzi e le ragazze che frequenteranno lo SPORT

VILLAGE CISLAGO.

La forte connotazione sociale di Bellissima Terra f

arà sì che vengano promosse iniziative positive di

valore sociale e una forte collaborazione con le realtà sportive e sociali del territorio. Vediamo in dettaglio alcune caratteristiche del progetto: Calcio maschile: forte sarà la collaborazione tra le associazioni sportive ASD CISTELLUM 2016 e ASD CISTELLUM AZZURRA MOZZATE, con l’intento di creare un “mix” d

i soggetti che ben conoscono il territorio e composto da persone che grazie alla loro esperienza e attaccamento ai rispettivi paesi potranno portare nuove idee e nuovi progetti a beneficio della gestione dello SPORT VIL

LAGE CISLAGO. Queste associazioni hanno al loro interno tutte le categorie del settore giovanile (scuola ca

lcio, piccoli amici, primi calci, pulcini, esordienti, giovanissimi, allievi) oltre alla juniores ed alla prima squadra, così da garantire a tutti gli sportivi l’opportunità di praticare il calcio di tutte le categorie, senza dover cercare l

’attività fuori dal territorio, come purtroppo è spesso capitato nell’ultimo decennio. Calcio Femminile: (la grande novità) SSD FC COMO WOMEN si occuperà di promuovere e sviluppare il calcio femminile nel territorio di Cislago con riflessi espansionistici a livello locale e nazionale. La società partecipa al campionato professionistico di serie B e milita in tutte le categorie del settore giovanile (pulcine, esordienti, giovanissime, allieve e primavera). Eventi sportivi, culturali e musicali: anche cultura e musica faranno parte di un percorso

di sviluppo dello SPORT VILLAGE CISLAGO, che durante l’anno diventerà il centro di riferimento per la comunità di Cislago, attraverso l’organizzazione di Tornei anche a carattere nazionale, concerti e momenti di svago e divertimento che possano far vivere il villaggio tutto l’anno. Collaborazione con amministrazione pubblica e Scuola: SPORT VILLAGE CISLAGO avvierà una stretta collaborazione si con l’amministrazione comunale entrante che con la scuola: una figura dello staff si occuperà di gestire e sviluppare le sinergie ed i rapporti con i due enti al fine di accrescere quanto più possibile l’attività sportiva ad ogni livello.

Servizi complementari ed iniziative per la promozione ed il benessere psico-fisico:

Il progetto prevede l’organizzazione di corsi mattutini di ginnastica e fitness presso il campo sintetico al coperto, allo scopo di coinvolgere tutte le fasce di età; incontri tematici con professionisti del settore negli ambiti Rapporti genitori/figli in ambito educativo e sportivo; indicazioni primo soccorso e nozione di igiene alimentare e comportamentale; riconoscimento e prevenzione fenomeni di Bullismo, oltre alla realizzazione di un Centro Medico-fisioterapico dello sport. Inizia una nuova era per Cislago e siamo sicuri che SPORT VILLAGE CISLAGO ha tutte le premesse per div entare un centro di riferimento per tutti gli sportivi del territorio. Roberto Bulegato , Direttore della Cooperativa e “ Art Director” del progetto insieme a Mirko Mantegazza : “Un ringraziamento particolare a Mirko, che ci ha v oluti al suo fianco e a tutte le associazioni che ha nno deciso di sostenere fin da subito il progetto, e che si son o immediatamente messe al lavoro insieme a noi per costruire una importante sinergia e per sostenerci nel realiz zare l’idea imprenditoriale assolutamente unica ed innovativa che abbiamo proposto per Cislago. Il nos tro obiettivo è lavorare per costruire un important e rete per replicare un modello unico ed innovativo da noi già sperimentato e che possa essere un esempio per la valorizzazione del territorio”.

Fonte: Ufficio stampa Riozzese Como

vivere tutto l’anno. Il know-how della Cooperativa (già gestore sempre con una formula simile del POLO EST VILLAGE – area eventi del Comune di Bellaria Igea Marina – trasformata dal 2020 in un Villaggio dello Sport a cielo aperto, dove lo scorso fine settimana si è svolta una tappa dei Campionati assoluti giovanili e la Coppa Italia di Beach Volley) è servito per sviluppare insieme a Mirko Mantegazza una formula che consentirà di creare sinergie con il Comune di Bellaria Igea Marina e la Romagna, per costruire, oltre che l’attività sportiva di base e agonistica, centri estivi