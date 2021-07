CENTROCAMPO – Napoli-Berge, si tenterà qualche “gioco” di prestigio

Ad oggi il Napoli, non avendo ceduto nessuno, non ha soldi per poter effettuare acquisti, per il mercato estivo. Per questo che il d.s. Cristiano Giuntoli, dovrà fare di necessità virtù. A centrocampo, visto l’infortunio di Demme, serve un altro elemento nella mediana. Ad esempio, non è un mistero che piace Sander Berge. Il giocatore norvegese è del Sunderland, retrocesso in Premiership, cerca una nuova sistemazione. Il suo 1,95 farebbero comodo a Luciano Spalletti, ma sempre con la formula del prestito. Insomma ci vorrà un bel numero di prestigio per portare in maglia azzurro lo scandinavo.

La Redazione