BENTORNATI: si stanno per incrociare Fabian e David. Appuntamento in Abruzzo, niente Monaco

Sta per rientrare Fabian Ruiz, che si incrocerà con Ospina: arriveranno venerdì e sabato, ovviamente, procederanno con le visite mediche e i tamponi. Poi partiranno con il loro ritmo, per presentarsi a Castel di Sangro rodati per quel che si può: niente trasferta a Monaco di Baviera, presumibilmente sedute in sede anche mentre i compagni, il giorno 4, giocheranno a Cracovia; poi di corsa in Abruzzo, perché non ci sarà per nessuno altro tempo da perdere. Fonte: CdS