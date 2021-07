Alaba positivo al Covid, e con Benzema il Real Madrid è a quota due

Dopo Karim Benzema, anche David Alaba è risultato positivo al Covid, e quindi sono due i giocatori del Real Madrid in quarantena. Lo ha reso noto stamane il club spagnolo dopo che Alaba non avendo preso parte all’allenamento con il resto della squadra di Carlo Ancelotti, è stato accompagnato in ospedale per un tampone molecolare, poiché quello effettuato al centro sportivo di Valdebebas aveva dato un risultato dubbio. Il test ha confermato che il giocatore ha il Covid e ora trascorrerà il periodo di isolamento in hotel.