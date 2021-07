Giornata di annunci ufficiali in casa Pomigliano calcio femminile, neo promossa in serie A. Secondo colpo straniero per il club campano, si tratta del portiere serbo ex Nancy Sara Cetinja. Ecco le sue prime parole da “pantera”. “𝘓𝘢 𝘴𝘦𝘳𝘪𝘦 𝘈 𝘴𝘵𝘢 𝘤𝘳𝘦𝘴𝘤𝘦𝘯𝘥𝘰 𝘮𝘰𝘭𝘵𝘰 𝘯𝘦𝘨𝘭𝘪 𝘶𝘭𝘵𝘪𝘮𝘪 𝘢𝘯𝘯𝘪. 𝘗𝘦𝘳 𝘮𝘦, 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘨𝘪𝘰𝘷𝘢𝘯𝘦 𝘦̀ 𝘶𝘯𝘢 𝘣𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘰𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵𝘶𝘯𝘪𝘵𝘢̀”.

La Redazione