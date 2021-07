Il Manchester United vuole continuare la scalata in Premier League e per farlo non si ferma sul mercato. Dopo l’acquisto di Sancho dal Borussia Dortmund, arriva dal Real Madrid il difensore centrale Raphael Varane per 50 milioni. Ecco il twitter dei “red davils”: : “Bonsoir Reds, abbiamo raggiunto un accordo di principio per il trasferimento di Varane“.

La Redazione