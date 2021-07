Tutti i numeri di Zielinski. Il polacco a Napoli mai espulso

Spalletti ha cominciato ad aggiungere Lobotka – che si porta appresso statisticamente diciotto mesi di niente: cos’altro sarebbero, altrimenti, 1374 minuti effettivi dal giorno in cui è arrivato – e poi ritroverà da venerdì Fabian Ruiz, sul quale potrà completare le proprie osservazioni dopo averlo allenato. Zielinski è il passepartout per uscire dalle difficoltà attuali ed immediate, è l’illuminazione necessaria per lasciarsi – almeno si a prova contraria – le ombre di questa estate diventata già rovente, perché troppe ne sono capitate, in giro per il Mondo, fino a quando poi la malasorte non è atterrata pure a a Dimaro-Folgarida.

Zielinski può diventare un «device», è tutti pensavano fosse (semplicemente) un gran giocatore. Fonte: CdS