Tutte le date azzurre dal 28 luglio al 15 di Agosto. Apre domani il centro Konami

Prove tecniche di amichevole deluxe col Bayern. Ma non da subito poiché gli azzurri, in vista della trasferta in terra tedesca, hanno avuto a disposizione due giorni per rilassarsi. Ieri e oggi dunque il rompete le righe e poi da domani (in pomeridiana) di nuovo in campo al Konami Training Center di Castel Volturno. Solo qualche giorno quindi per prepararsi all’attesa sfida coi bavaresi, in programma sabato 31 luglio (ore 16,30) all’Allianz Arena di Monaco, e con volo fissato nella giornata di venerdì. Ma non finirà lì poiché, a distanza di soli quattro giorni, il Napoli sarà di scena a Cracovia per il test col Wisla in occasione del 155° anniversario della fondazione del club polacco (mercoledì 4 agosto, Henryk Reyman Stadium, ore 18). Per ognuna delle occasioni è prevista la diretta Tv Sky in pay-per-view su Primafila al costo di euro 9,99 iva inclusa. Doppia amichevole dunque in trasferta a precedere la seconda tranche di ritiro, quella che si terrà a Castel di Sangro dal 5 al 15 agosto. Fonte: CdS