Scotto, giornalista: “Tutino e Ounas potrebbero portare 20 milioni”

Su Radio Marte, è intervenuto Giovanni Scotto, giornalista, ecco le sue parole: “Il Napoli cercava già un centrocampista a prescindere da Demme. Credo che questo infortunio acceleri l’urgenza. Magari Spalletti vorrebbe cautelarsi il prima possibile con un giocatore bravo a fare le due fasi. L’allenatore rispetta molto le domande dei giornalisti almeno per ora, però mi è sembrato abbastanza rigido sui giovani, non ha avuto parole dolci per nessuno. Lui ha citato i ragazzi dicendo che sono pronti per provare il salto di categoria ma per chi ha giocato in Serie C il salto è la B, quindi li ha bocciato. Ho disappunto per Gaetano, mi aspettavo una promozione come regista ma ha più doti da trequartista. Il Napoli ha una pletora di ex giovani che sono purtroppo inutili: da Ciciretti a Machach passando per questi ragazzi in gamba, se vengono promossi in prima squadra senza utilizzarli è inutile. Ounas e Tutino? L’attaccante di fatto è stato bloccato dal Parma ma piace anche a Salernitana e Torino, il Napoli vuole vederci chiaro perché in Serie A può proporlo a un prezzo più alto. Il Napoli vorrebbe guadagnare 10 milioni. Ounas ha ancora un anno di contratto e il Napoli lo vuole cedere a titolo definitivo, a Juric piace così come anche a Salernitana e Venezia. Non si considera il prestito. Entrambi potrebbero portare circa 20 milioni da reinvestire. Se dovessi scegliere terrei più Tutino, che sarebbe anche in lista vivaio ed è molto attaccato ai colori. Va detto che il Napoli non ha l’acqua alla gola ma può monetizzare ove possibile. Su Koulibaly sono solo voci, mentre Tutino e Ounas hanno effettivamente delle pretendenti. Il Napoli lo farà giocare per metterlo in vetrina, Spalletti non si è mai pronunciato più di tanto su di lui, a Dimaro non ha brillato e non si è messo molto in luce”.