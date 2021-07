Pistocchi, giornalista: “Uno tra Pulgar e Amrabat andrebbe per il Napoli”

Su Radio Marte, è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista, ecco le sue parole: “Hamsik poteva restare? Chiaramente, contrariamente a quello che pensava Boniperti, il cambiamento delle metodiche di allenamento non ha accorciato le carriere. Il momento è molto difficile per il calcio continentale perché le squadre non hanno soldi da investire. L’Inter è Campione d’Italia ma non ha possibilità di fare mercato perché manca di liquidità. Quindi la risposta è sicuramente sì, penso che però ci sia un tempo per tutti.

Spalletti è bravo nel coinvolgere il pubblico dal punto di vista mediatico, ha avuto solo problemi abbastanza grossi a Roma quando c’era contrasto tra lui e Totti, che a Roma conta qualcosa forse meno del Papa, era impossibile spuntarla. Alcune delle sue motivazioni le conosco e le condivido, altre no. Le sue squadre avevano una fase offensiva molto importante ma non tanto a livello difensivo con Roma e Inter, soffriva nelle ripartenze. Serve un giocatore alla Demme? Torreira servirebbe per il 4-3-3 e non per il 4-2-3-1 anche se i bravi giocatori si adattano. Uno tra Pulgar e Amrabat andrebbe benissimo per il Napoli. Un centrocampista si trova, anche tra gli svincolati. Non è così difficile, basta avere delle idee, i direttori sportivi bravi si distinguono anche per questo”.