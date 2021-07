Per la difesa Giuntoli pensa ad un connazionale di Dzeko

Il mercato del Napoli, come si è intuito sin dal primo momento, è prima di cedere e poi acquistare. Da Madrid ieri è arrivata la notizia che Varane è vicinissimo al Manchester United e questo significa che Koulibaly può essere un’occasione per i blancos. Anche Luperto potrebbe andare via, per questo che si guarda altrove. Oltre a Marcos Senesi del Feyenoord, si guarda anche al giovane prospetto svedese con passaporto bosniaco Anel Ahmedhodzic. Il giocatore di 22 anni piace molto al d.s. Giuntoli che lo considera un prospetto per il presente e per il futuro. Come detto però prima cedere e poi acquistare.

La Redazione